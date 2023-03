La TV pubblica russa RT pubblicizza protesi degli arti inferiori: sono meglio delle gambe naturali

La TV pubblica russa RT, versione in lingua russa, ha lanciato una pubblicità delle protesi per le gambe. Il volto della campagna promozionale afferma che “la mia protesi costosa è meglio di una vostra gamba naturale, è più funzionale”.

Nello spot viene messo in evidenza il fatto che la protesi sia dotata di luci e che i bambini, quando la vedono in giro, chiedono alle mamme di “comprarla anche per loro”.

Ci sono anche i clienti che si lamentano del periodo estivo, quando la gente va in giro in pantaloncini e in molti riconoscono la gamba finta. Tuttavia, conclude lo spot, i passanti che osservano la sua gamba finta, alla fine fanno un gesto di approvazione, facendogli capire che si tratta di un’ottima cosa.