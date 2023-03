"Uccise moglie e figlio": ergastolo al famoso avvocato Usa, Alex Murdaugh

Alex Murdaugh è stato condannato all'ergastolo per gli omicidi della moglie Maggie e del figlio Paul. L'ex avvocato, esponente di un'importante famiglia di giuristi della South Carolina, era stato riconosciuto colpevole dalla giuria, che aveva emesso il suo verdetto nella tarda serata di giovedì.

La sentenza emessa oggi dal giudice Clifton Newman, del tribunale della Contea di Colleton, esclude per Murdaugh la possibilità di uscire dal carcere per buona condotta. La giuria aveva impiegato meno di tre ore per decidere la colpevolezza di Murdaugh negli omicidi della moglie 52enne, con un fucile, e del figlio 22enne, con una pistola, il 7 giugno del 2021. L'ex avvocato ha continuato a professarsi innocente, anche prima della lettura della sentenza.

Murdaugh ha ammesso di avere sottratto milioni di dollari dallo studio legale di famiglia e ai suoi clienti, per finanziare la sua tossicodipendenza. Prima di essere accusato degli omicidi della moglie e del figlio, l'ex avvocato si trovava già in carcere ed era in attesa di processo per circa un centinaio di altre accuse, tra cui frode ed evasione fiscale. L'accusa non disponeva né delle armi usate per gli omicidi, né di prove dirette, come una confessione o macchie di sangue. Tuttavia, i magistrati hanno presentato in aula una serie consistente di prove circostanziali, tra le quali un video che che mostrava Murdaugh sulla scena del crimine, cinque minuti prima che la moglie e il figlio cessassero di usare i loro telefoni cellulari.

La sentenza del giudice Clifton Newman, del South Carolina Circuit Court, segue il verdetto della giuria che ha deciso la colpevolezza di Murdaugh al termine di un processo durato sei settimane. "Molte persone processate dalla famiglia Murdaugh negli anni sono state condannate a morte per molto meno", ha detto Newman.

Il caso Murdaugh

Il caso ha attirato un'intensa copertura mediatica dato il potere politico della famiglia dentro e fuori la contea di Colleton, dove si è svolto il processo. Per decenni, fino al 2006, i membri della famiglia sono stati i ​​principali procuratori della zona e Murdaugh è stato un importante avvocato specializzato in lesioni personali. "Non farei mai del male a mia moglie Maggie e non farei mai del male a mio figlio, Paw Paw", ha detto Murdaugh, usando un soprannome per Paul, pochi minuti prima che il giudice pronunciasse la sua sentenza.

I pubblici ministeri hanno affermato, invece, che ha ucciso sua moglie e suo figlio per distrarre l'attenzione da una serie di misfatti finanziari, incluso il furto di milioni di dollari dai suoi partner legali e clienti, denaro utilizzato per alimentare una dipendenza di anni dagli oppioidi e sostenere uno stile di vita costoso. Da parte loro, gli avvocati di Murdaugh hanno cercato di dipingere il loro cliente come un amorevole padre di famiglia che, pur affrontando difficoltà finanziarie e soffrendo di una tossicodipendenza che lo ha portato a mentire e rubare, non avrebbe mai fatto del male alla moglie e al figlio.