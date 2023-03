Un colpo di pistola alla testa: chef assassinato all'Esquilino

Ucciso ieri sera con tre colpi di pistola di Emanuele Costanza, in arte Manuel Costa. l'uomo , 40 anni, era titolare di un ristorante, l'Osteria degli Artisti, in via Gennaro Sommelier, nel quartiere Esquilino di Roma.

L'uomo è stato trovato morto in un'auto grigia davanti al locale dagli uomini della squadra mobile. Erano stati condotti sul posto da un uomo che si è presentato attorno alle 19 e 40 in un ufficio della Polizia di Stato, in via Statilia, spiegando di essere l'autore di un omicidio. Nell'auto, accanto al corpo della vittima, anche una pistola. Sul posto sono arrivati anche gli esperti della scientifica per i rilievi.

Il presunto assassino - un 43enne originario di Napoli - si è presentato in questura senza avvocato ed è stato interrogato a lungo dagli uomini della squadra mobile, che ne hanno poi disposto l'arresto. La convalida -le indagini in Procura sono affidate dal Pm Palazzi - dovrebbe arrivare oggi. Sul movente, dall'interrogatorio di ieri emergono possibili motivi economici: la vittima era proprietario delle mura di un locale commerciale gestito dal presunto omicida. I pochi avventori del locale non si sarebbero accorti di nulla. Ma sulla esatta dinamica dei fatti e sulle ragioni le indagini sono in corso.