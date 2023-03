Ucraina, forse anche un bimbo veronese di 6 anni tra quelli rapiti e trasferiti in Russia da Putin

"Non sappiamo dove sia e con chi viva, temiamo che sia tra le migliaia di bambini fatti portare da Putin in Russia». L'angoscia è palpabile nell'appello che i nonni e il padre di Roman, un bambino veronese di 6 anni, hanno diffuso attraverso i quotidiani locali.

Il piccolo, figlio di un uomo veronese e della ex moglie moglie ucraina, era stato portato dalla donna nel Donbass poco dopo la nascita e mai più riportato a Verona. Secondo quanto riferito dai nonni, la madre del piccolo avrebbe lavorato per i servizi segreti ucraini e poi sarebbe passata dalla parte filorussa.

"Malgrado l'interessamento del console italiano in Ucraina e i vari tentativi fatti da noi anche con l'aiuto di politici locali - hanno riferito - la posizione della madre si è ulteriormente irrigidita, azzerando totalmente i contatti da circa un anno -riferiscono i parenti. - A tuttora non sappiamo dove Roman sia e con chi viva. Ci appelliamo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia. Noi riceviamo notizie frammentarie da persone che rischiano la loro vita fornendoci queste informazioni. Fino a un anno fa facevamo qualche videochiamata con il piccolo, che non parla italiano per scelta della madre, poi nemmeno quella, e i numeri di telefono risultano bloccati".

Il mandato di arresto internazionale per Vladimir Putin, firmato venerdì dai giudici della Corte Penale dell'Aia, è scaturito proprio dalla deportazione di migliaia di bambini ucraini dall'inizio del conflitto.