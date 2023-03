Ue, confermato voto domani in Consiglio su auto a zero emissioni. Pichetto: "Chiediamo apertura"

Per l'Italia l'esclusione dei biocarburanti dal regolamento Ue sulla mobilità sostenibile non è accettabile in quanto non in linea con il principio di neutralità tecnologica. Questa posizione è emersa dalla Riunione dei Rappresentanti Permanenti Aggiunti in Ue (Coreper I). L'Italia, con altri Stati membri, ha reiterato la propria richiesta di postporre la decisione sul Regolamento sullo stop alle auto inquinanti.

Le regole procedurali del Consiglio prevedrebbero infatti "un termine di 14 giorni per l'inserimento di un nuovo punto senza discussione nell'agenda del Consiglio".

La Presidenza ha comunque confermato il mantenimento del Regolamento come punto A al Consiglio Energia di domani dove è prevista la ratifica finale del regolamento, dopo l'intesa Ue-Germania .

Il tema è se potranno essere registrati nuovi veicoli con motori a combustione interna anche dopo il 2035 se rispetteranno le norme sui combustibili a emissioni neutre. Al momento l'apertura è solo prevista per gli e-fuel (carburanti sintetici) e non per i biocarburanti (basati su scarti organici). Mentre Paesi come la Germania hanno puntato sui primi, l'Italia ha investito sui secondi, in particolare con ENI. Ecco perché il nostro Paese sta puntando i piedi e chiede di tenere aperto uno spiraglio prima del varo definitivo del regolamento.

Ministro Pichetto Fratin: “Stiamo tentando di discutere per un'apertura”

"Stiamo tentando di discutere per avere un'apertura sul preambolo 11, vedremo. Domani sono a Bruxelles". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin nel suo intervento al convegno di Merita, organizzato con Matching Energies Foundation e la collaborazione di Unioncamere, dal titolo Dal Mediterraneo il futuro energetico europeo, parlando della questione motori a livello Ue.

"Se parliamo di decarbonizzazione rispetto agli e-fuel, che ci saranno tra dieci anni, noi abbiamo i biocarburanti che ci sono subito. E' il caso di fare un ragionamento complessivo su quanto emettono e quanto hanno assorbito nella fase precedente visto che usano vegetali", dice.

Quindi conclude: "Non possiamo consegnare alla Germania il monopolio degli e-fuel così come dobbiamo stare con il piede dentro il sistema del nucleare che non possiamo consegnare totalmente alla Francia".