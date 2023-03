Uganda, galera per le persone LGBTQ+

“L'approvazione di questa legge discriminatoria - tra le peggiori nel suo genere nel mondo - è un fatto molto preoccupante”, dice Volker Turk, Alto commissario dell'ONU per i Diritti Umani : lesbiche, gay, bisessuali e altri diventerebbero criminali per il fatto di essere quello che sono, sarebbero violati i loro diritti umani e si inciterebbero le persone alla violenza". “Profondamente preoccupata" anche l'Unione europea, che ricorda la Carta africana dei diritti dell'Uomo e il divieto di discriminazioni.

Una legge che prima ancora di entrare in vigore ha scatenato le proteste delle Nazioni Unite, della Casa Bianca, dell'Unione europea: unite nel chiedere al presidente ugandese Yoweri Museveni di non firmare il provvedimento.

Questo rischierà in Uganda chi violi la nuova legge contro le minoranze sessuali , appena approvata dal Parlamento: che criminalizza non i comportamenti bensì la semplice omosessualità, ovvero la “identificazione” in una delle categorie vietate: persone gay, lesbiche, transessuali, queer e così via saranno punite per il solo fatto di esistere.

L'omosessualità è già un crimine in più di 30 Stati africani su 54, Uganda inclusa.

Ma le norme in vigore colpiscono le relazioni tra persone dello stesso sesso, dunque atti e non modi di essere come nel nuovo testo approvato. In Uganda una vecchia legge coloniale punisce la "conoscenza carnale contronatura”. In base alle nuove norme, amici e familiari di persone LGBTQ+ avrebbero il dovere di denunciarle alle autorità.

La legge ha ottenuto il via libera del Parlamento dopo un lungo dibattito e nella sua versione finale è ancora più dura che nelle prime bozze. Il reato di “tentata omosessualità”, per esempio, comporta 10 anni di carcere - ma se è un tentativo “aggravato” la pena sale fino a 14 anni. In caso di “omosessualità” semplice si rischia fino all'ergastolo, mentre le relazioni sessuali che coinvolgono minori, malati di Hiv e altre categorie vulnerabili sono punibili con la pena di morte.

Il tema era diventato molto caldo negli ultimi tempi a causa di alcuni sospetti casi di rapporti omosessuali nei collegi scolastici, ma da tempo è diffusa in Uganda come in altri Paesi africani l'idea che l’omosessualità sia “importata” dall’Occidente: la usano disinvoltamente leader politici e religiosi che accusano gli stranieri di “corrompere” la società e la cultura locale. Gli antropologi sostengono invece che è proprio la diffusa omofobia ad avere radici esterne: importata dalle potenze coloniali che si spartirono l'Africa e rafforzata più di recente da gruppi religiosi cristiani e musulmani.