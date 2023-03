Un drone sconosciuto è caduto a 250 chilometri da Mosca (foto)

Nella provincia di Tula, il cuore dell’industria bellica russa, che si trova a soli 250 chilometri di distanza da Mosca, sono stati trovati i resti di un drone senza segni di riconoscimento e non ancora identificato.

Il Comitato regionale per la sicurezza ha comunicato che il drone, delle dimensioni di 290 centimetri per 120 centimetri, senza segni identificativi, è stato scoperto in un campo agricolo. Secondo gli esperti, il raggio d’azione di un simile drone è indicativamente di 600 chilometri.