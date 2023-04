Un nuovo romanzo di James Bond per l'incoronazione di Re Carlo III

Un nuovo romanzo di James Bond verrà pubblicato in occasione dell'incoronazione di re Carlo III a maggio, in cui la più nota delle spie britanniche cercherà di sventare un attacco contro la cerimonia reale. Lo ha annunciato oggi la Ian Fleming Publications indicando il veterano Charlie Higson che di 007 ne ha già scritti 5.



Il libro dovrebbe uscire il 4 maggio, due giorni prima dell'incoronazione che avverrà il 6. Sarà intitolato "On His Majesty's Secret Service", versione al maschile del titolo del decimo romanzo di Ian Fleming pubblicato 60 anni fa: "On Her Majesty's Secret Service".



“L'incoronazione di Re Carlo III è un evento unico per il Paese” ha spiegato Corinne Turner, direttrice generale di Ian Fleming Publications. "Ci siamo chiesti come avremmo potuto celebrarlo e la risposta ci è sembrata evidente. Il libro ‘Agente 007 al servizio segreto di sua Maestà’ è stato pubblicato il primo aprile del 1963. Creare una nuova storia ci è sembrato il modo migliore, 60 anni dopo, per segnare questo passaggio storico".