Un viaggio critico nella Tv delle notizie, "Alle mie spalle": da libro a Podcast

Si può ascoltare un racconto narrato dalla "voce" di 007 (Daniel Craig), con i segreti delle news in Tv svelati dalla voce suadente di Matthew McConaughey ma con l'eleganza - forse - di Hugh Grant. Dietro a tutto ciò c'è il doppiatore Francesco Prando (che presta la sua arte nel Podcast) e soprattutto l'autore: Filippo Nanni, 30 anni di giornalismo e "uomo-macchina" delle notizie televisive per altrettanti, che ha realizzato "Alle mie spalle, la tv delle notizie": per chi vuole conoscere - e capire - tormentoni e cattive abitudini delle notizie, dagli stand-up in diretta dove scappa il "tu" - invece del "Lei", di antica e professionale usanza televisiva e non solo - e poi il dietro le quinte: dove si "fabbrica" la notizia in redazione, dalla scoperta al controllo delle fonti, al confezionamento finale frutto di un lavoro di squadra.

Si tratta di un viaggio critico nella televisione contemporanea, tratto dal libro omonimo, scritto dal giornalista Filippo Nanni, "timone" della Cronaca in diverse testate Rai (Tg3, Rainews24, il Giornale Radio, per citarne alcuni). "Quello che vedete alle mie spalle"

Comincia così - nella sinossi del Podcast in onda su RaiPlay Sound - il ritornello, l'espressione preferita di ogni inviato della Tv, "anche quando se ne potrebbe fare a meno" - scrive l'autore - quando parte il collegamento in diretta. Solo un esempio, in questo viaggio nel mondo dei giornalisti televisivi che - secondo Nanni, che qui si fa caustico - sono "Costretti a lavorare sempre di corsa, ma spesso sono prigionieri di frasi fatte, e titoli banali". Divisi tra la fantasia "che a volte scarseggia" e l'importanza dei "dettagli": il pane e olio quotidiano dei cronisti di strada - e da scrivania - che in fondo, devono tenere sempre assieme ritmi spesso vorticosi, puntualità nell'informazione ed efficacia in un racconto fatto di mille sfaccettature del linguaggio, e dei mezzi usati per rappresentare quanto succede.

E allora parte il suo racconto che è soprattutto - si promette nel lancio del Podcast - un viaggio negli "aneddoti e appunti raccolti dall'autore in 20 anni di televisione: tutti - conclude l'autore - in mezzo alle breaking news". Con un pizzico di nostalgia, la voglia di raccontare, e la passione di un mestiere che non smette mai di coinvolgere in primis chi lo pratica.

Rainews Filippo Nanni