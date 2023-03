Un’altra giornata difficile per i listini europei

Dopo una prima partenza timidamente positiva scivolano verso il segno meno i listini europei seppur con una grande volatilità. Milano fa segnare un -0,15% come Parigi. Francoforte oscilla intorno alla parità mentre Londra è la peggiore e cede lo 0,45%.



Faticano i listini del Vecchio Continente a raccogliere il segnale arrivato ieri da Wall Street dove il Nasdaq ha guadagnato quasi mezzo punto e il Dow Jones ha perso solo lo 0,28. L'intervento della Fed e del governo di Washington dopo la crisi di alcune banche regionali ha avuto il suo effetto evidentemente ed è riuscito a tranquillizzare gli investitori.



A trascinare al ribasso ieri le piazze europee soprattutto i titoli bancari. Diverse le motivazioni. La paura per quanto accaduto negli stati uniti, e anche quelle che si chiamano prese di beneficio, ovvero le vendite da parte di chi nelle scorse settimane aveva comprato titoli bancari in quantità. È vero infatti che da inizio anno i listini europei hanno messo a segno una crescita a due cifre, trascinati proprio dai bancari. E Milano, era la capofila di questa galoppata che dopo ieri si è decisamente ridimensionata.



Ora la speranza di tutti gli investitori che le banche centrali americana ed europea ammorbidiscano la loro politica sui tassi d'interesse.



Intanto gli effetti di quanto accaduto negli Stati Uniti e in Europa pesano sulle borse asiatiche. Tokyo Hong Kong e Seoul perdono tutte oltre due punti percentuali.