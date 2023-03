Unione europea: "Il prezzo del gas è gonfiato, è superiore di 7 volte a quello degli Usa"

"Il prezzo del gas nell'Unione europea resta gonfiato, ad esempio è quasi sette volte superiore a quello degli Stati Uniti. Ciò si ripercuote naturalmente sulla competitività dell'Europa e sul costo della vita dei nostri cittadini". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Maros Sefcovic, al termine della riunione del board della piattaforma Ue per gli acquisti congiunti di gas, rappresentato dai tecnici di alto livello dei governi nazionali.

"È vero che attualmente stiamo beneficiando di un inverno più mite e della sobrietà energetica applicata sia dalle famiglie che dall'industria dell'Ue, nonché da livelli relativamente elevati di stoccaggio del gas in Europa e da una minore domanda di Gnl (gas naturale liquefatto) in Cina. Tuttavia, si prevede che il mercato globale del Gnl rimarrà volatile a causa della disponibilità di volumi limitati di nuovo Gnl, del potenziale rimbalzo dell'economia cinese e della drastica riduzione delle importazioni di gas del gasdotto russo in Europa, che ci hanno aiutato a riempire gli stoccaggi lo scorso anno".

"Pertanto, ritengo che dovremmo sfruttare appieno la piattaforma energetica dell'Ue per l'acquisto congiunto, non solo per proteggerci dalla carenza di gas, ma anche per affrontare i prezzi elevati dell'energia", ha aggiunto Sefcovic.

Intanto oggi si registra il prezzo del gas in lieve calo al Ttf di Amsterdam, dove i future sulle consegne di aprile si attestano in chiusura in lieve calo dello 0,497% a 46,85 euro/Mwh.