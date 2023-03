Unione europea: "In acque libiche possono intervenire solo i libici, invieremo motovedette"

Nel Mediterraneo è attiva da tre anni “Irini” (pace, in greco), una missione navale di sicurezza e difesa comune a cui aderiscono 23 paesi dell'Unione europea. Può avere un ruolo nel prevenire naufragi in mare come quello avvenuto ieri? La domanda è stata posta oggi nel corso del quotidiano briefing con la stampa della Commissione europea.

"Irini non opera nelle acque libiche, le operazioni di ricerca e soccorso in acque libiche sono autorizzate solo per le imbarcazioni libiche", ha risposto Peter Stano, portavoce della commissione. All'osservazione che il gommone affondato ieri non era in acque libiche, ma nella zona di ricerca e soccorso (sar) libica, cioè in acque internazionali, il portavoce ha replicato: "Non possiamo commentare sulle operazioni delle navi delle missioni. Se una nave di Irini è vicina è obbligata ad intervenire, come ogni altra nave", ma la posizione delle navi di Irini è una questione "strettamente operativa: bisogna chiedere alla missione".

"Le navi Irini pattugliano una zona particolare determinata dall'accordo dagli Stati membri e non è la rotta principale dei migranti", ha aggiunto, "Irini è stata progettata e approvata dagli Stati membri prima di tutto per vigilare sull'applicazione dell'embargo Ue sulle armi alla Libia. Questo è il suo obiettivo primario. L'obiettivo secondario è lavorare contro le reti di trafficanti e condurre quando necessario operazioni di ricerca e soccorso così come per ogni nave in base alla legge internazionale del mare"

Quel che prevede di fare Bruxelles a riguardo è invece fornire alla Libia "altre imbarcazioni" alla controversa Guardia costiera libica, come annunciato da Ana Pisonero, un'altra portavoce della Commissione: "Una parte del sostegno dell'Ue alla Libia è cercare di stabilizzare la situazione e potenziare le loro capacità di gestione delle frontiere, non posso dare annunci rispetto alle tempistiche, ma vediamo chiaramente che c'è una necessità di rafforzare la capacità libica, perché non sempre hanno i mezzi" per gestire le frontiere, ha aggiunto, sottolineando che "quando ci sono persone in pericolo è obbligatorio intervenire".

Una terza portavoce, Dana Spinant, ha puntualizzato che "ci sono diversi tipi di coordinamento" e "il coordinamento" europeo sui migranti nel Mediterraneo "non include discussioni operative su quali navi debbano intervenire" nelle operazioni di soccorso e "la Commissione europea non ha né le capacità né le competenze per intervenire". Nondimeno, "smantellare le attività dei trafficanti di migranti è un obiettivo che tutti vogliamo perseguire a livello europeo, sono persone sconsiderate che si stanno arricchendo alle spalle della disperazione e dei rischi che si assumono i migranti per raggiungere l'Europa. Si tratta di un obiettivo che molto chiaramente condividiamo tutti" e “l'idea che ogni vita persa in mare è una vita persa di troppo e che tutti dobbiamo fare tutto il possibile per evitare questo che accada di nuovo è sempre nella mente della presidente von der Leyen”.

Al prossimo Consiglio europeo, si apprende intanto a Bruxelles, non sono previste "nuove conclusioni" sul tema delle migrazioni ma solo "una discussione" tra i leader, che verranno aggiornati su quanto fatto in queste settimane dalla Commissione e dalla presidenza di turno svedese.