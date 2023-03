Usa: esplosivo in una borsa imbarcata in aeroporto, arrestato un uomo

Allarme bomba in un aeroporto della Pennsylvania, negli Stati Uniti d'America.

L'Fbi ha arrestato un uomo, dopo che il personale di sicurezza dell'aeroporto Lehigh Valley International, in Pennsylvania, aveva trovato dell'esplosivo nel suo bagaglio imbarcato su un volo diretto in Florida. L'uomo arrestato è il 40enne Marc Muffley, che è ora accusato di possesso di esplosivo e di avere tentato di piazzare dell'esplosivo o un ordigno incendiario a bordo di un aereo.

L'incidente è avvenuto lunedì, ma è stato reso noto oggi, dopo la formalizzazione delle accuse. Secondo gli investigatori, Muffley aveva imbarcato una valigia contenente un composto utilizzato per i fuochi d'artificio, oltre che della polvere da sparo, su un volo Allegiant Air diretto a Orlando, in Florida. Insieme al composto è stato rinvenuto anche un innesco. L'uomo, che è stato arrestato mentre tentava di allontanarsi dall'aeroporto, dovrebbe comparire in tribunale giovedì.