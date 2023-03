Usa: negata la libertà vigilata all'assassino di Bob Kennedy. Oggi ha 78 anni

L'assassino di Robert Kennedy resta in carcere. Lo riportano alcuni media americani che citano il legale di Sirhan, Angela Berry.

Il California Parole Board ha negato la libertà condizionale per Sirhan B. Sirhan, l'uomo condannato per l'assassinio del senatore Robert F. Kennedy nel 1968. Si trattava della sua prima revisione del caso da quando il governatore della California, Gavin Newsom, aveva stabilito un anno fa che Sirhan, 78 anni, non deve essere rilasciato.

Sirhan, che aveva 24 anni quando è stato condannato, ha trascorso più di mezzo secolo dietro le sbarre per aver sparato a Robert Kennedy, allora candidato presidenziale democratico, all'Ambassador Hotel di Los Angeles.

Il consiglio di stato nel 2021 ha ritenuto Sirhan idoneo al rilascio per la prima volta, dopo 15 precedenti dinieghi di libertà condizionale. Secondo la legge della California, il governatore Newsom aveva il potere di respingere tale raccomandazione. Dopo più di quattro mesi di revisione, il governatore democratico ha bloccato il rilascio di Sirhan nel gennaio 2022.

"Dopo decenni in prigione, non è riuscito ad affrontare le carenze che lo hanno portato ad assassinare il senatore Kennedy", ha scritto il governatore l'anno scorso. Sirhan, giordano di origine palestinese, è recluso da 54 anni. Il 5 giugno del 1968 sparò e uccise Bob Kennedy e l'anno successivo venne condannato alla camera a gas, pena poi commutata all'ergastolo con la possibilità di sconti della pena in seguito alla decisione della Corte Suprema della California che nel 1972 abolì temporaneamente la pena capitale.

Per Sirhan si è trattato della 16ma udienza per la libertà vigilata. Lo scorso anno aveva visto un possibile spiraglio dopo che il Parole Board della California si era espresso a favore. Le sue speranze sono però durate poco con il governatore Gavin Newsom che gli ha negato la libertà condizionale ritenendolo ancora pericoloso.