Venezia, la manifestazione degli anarchici chiude senza incidenti

È finito in piazzale Roma, con il ritorno sui bus, la manifestazione degli anarchici a Venezia. La protesta, contro il 41 bis per Alfredo Cospito ed in favore di altri militanti in carcere, si è chiusa senza incidenti. I partecipanti hanno aspettato davanti allo schieramento delle forze dell'ordine fino al ritorno dalla Questura di una decina di compagni che sono stati identificati e le cui posizioni sono al vaglio degli investigatori rispetto ad alcuni momenti di tensione che si sono registrati in campo San Rocco.

"Stragista è lo Stato", "Chiudere il 41bis, abolire l'ergastolo ostativo, fuori Alfredo dal 41bis", tra le scritte che campeggiavano sugli striscioni dei manifestanti.