Venezia, operaio muore cadendo da un'impalcatura ad Annone Veneto

Un operaio è morto questa mattina cadendo da un'impalcatura all'interno di un'azienda agricola, a Loncon, una frazione di Annone Veneto, in provincia di Venezia. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando all'interno della Genagricola Spa, nei pressi di una tenuta vitivinicola.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con l'ambulanza del Suem 118, che però non hanno potuto far altro che constatare la morte del lavoratore per i traumi riportati nella caduta. Sono intervenuti anche i carabinieri di San Stino di Livenza (Venezia) e i tecnici dello Spisal, che stanno compiendo gli accertamenti su dinamica e misure di sicurezza. L'indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone.