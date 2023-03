Sarà il ponte più lungo del mondo

Non solo l’opera “più green del mondo” che unisce “la Sicilia all’Italia e al resto dell’Europa” ma anche un’attrazione turistica secondo Salvini perché sarà il ponte “strallato” (sostenuto da cavi) più lungo al mondo, circa 3.2 chilometri tra Villa San Giovanni e Messina.

I precedenti: i ponti più lunghi del mondo

L’Humber Bridge (Regno Unito): 1.410 m

Il Runyang Bridge (Cina): 1490 m

Il Storebaeltsbroen (Danimarca): 1624 m

Il Xihoumen Bridge (Cina): 1.650 m

L’Akashi Kaikyo Bridge (Giappone): 1.991 m

La struttura: il progetto del 2011

Il lavoro non comincia da zero. Si riparte dal progetto definitivo del 2011, che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali, e dalle autorizzazioni già ottenute nel 2012 relative ai raccordi ferroviari e stradali. L’idea è di ripartire dal progetto con due piloni, uno in Sicilia e uno in Calabria, e senza sostegni nel mezzo, a campata unica.