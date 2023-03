Video shock: l’esecuzione a sangue freddo di un prigioniero ucraino

Un uomo disarmato in piedi in una boscaglia in uniforme militare sta fumando una sigaretta e rivolge qualche parola in direzione della videocamera poi, all’improvviso, si accascia a terra crivellato di colpi.

L'Ukrainska Pravda ha diffuso un video shock che mostra l'esecuzione a sangue freddo di un prigioniero ucraino da parte delle truppe russe che hanno ripreso la scena mentre lo insultavano.

Secondo quanto riporta il quotidiano online ucraino, che cita tra le fonti il canale telegram di Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, prima di essere freddato la vittima ha esclamato: "Gloria all'Ucraina".

L’identità dell’uomo così come il luogo e la data in cui è stato girato il video non sono al momento conosciuti.

Il primo a condividere il video su Twitter è stato l’attivista Serhiy Sternenko: "Un altro crimine di guerra da parte dei russi. Un soldato ucraino è stato catturato. Dopo che ha detto "Gloria all'Ucraina", i russi gli hanno sparato e lo hanno ripreso in video”.