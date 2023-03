"Vogliono circondarci": la lotta per Bakhmut rasa a suolo. Russi: "Avvistati carri Leopard"

"Vogliono circondarci rapidamente...Non c'è ancora un accerchiamento, ma la situazione è molto difficile sull'estremo fianco settentrionale, le azioni di assalto del nemico stanno arrivando da lì". E' una delle voci - riportate dall'Ansa - che arrivano dal fronte oggi più duro in Ucraina, quello di Bakhmut , la città nell'est del Paese da settimane ormai al centro di una battaglia furiosa. Sono le ammissioni - da parte del generale Oleksandr Syrskyi - delle difficoltà di Kiev in quella che è diventata la "Stalingrado" ucraina, il bastione da proteggere a tutti i costi, con momentanei cambi di fronte, ma incessantemente sotto l'attacco di terra russo.

Devastazione, "combattimenti strada per strada"

Le immagini che arrivano sono di una città devastata, come presa a morsi e divorata dalla guerra. Il corrispondente di Radio Liberty Marian Kushnir ha assistito agli scontri di strada in città e descrive una battaglia urbana senza sosta, strada per strada.

"L'intera linea è disseminata di cadaveri"

Kushnir, ha parlato con i soldati e riporta alcune testimonianze: "Il problema principale è la fanteria russa. Non risparmiano le persone: l'intera linea è disseminata di cadaveri". Un militare riferisce che "attaccano tutti i giorni, non c'è giorno che non lo facciano, arrivano in piccoli gruppi". A suo avviso non ci sono solo i famigerati mercenari del gruppo Wagner o ex criminali spinti in battaglia, c'è l'esercito di addestrati, "sono anche avio trasportati, ma noi manteniamo le nostre posizioni".