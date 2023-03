A Volgograd un sondaggio per la ridenominazione della città in Stalingrado

Le autorità municipali di Volgograd hanno avviato il sondaggio dell’opinione pubblica sull’opportunità di indire un referendum sulla ridenominazione della città in Stalingrado. Il sondaggio durerà una settimana e, nel caso di prevalenza delle opinioni favorevoli sul ritorno del nome storico alla città, sarà indetto il referendum cittadino.

L'iniziativa per restituire il nome precedente alla città di Volgograd è stata promossa, il 20 gennaio scorso, dai rappresentanti dell'associazione degli ex militari sovietici e russi "Ufficiali della Russia". Una richiesta in merito è stata inviata al vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev e al governatore della regione di Volgograd, Eroe della Russia, Andrei Bocharov.

L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa, Dmitry Peskov, commentando questa iniziativa, ha affermato che la questione della ridenominazione di Volgograd in Stalingrado deve essere risolta con molta attenzione, soppesando scrupolosamente tutti i pro e i contro.

La città fino al 1925 si chiamava Tsaritsyn e nel 1925 è stata rinominata Stalingrado, un tributo a Iosif Stalin per la difesa della città contro le Guardie Bianche durante la guerra civile in Russia negli anni 1918-1919. Il nome Stalingrado è rimasto fino al 1961, quando per decreto del governo sovietico nell’ambito della lotta al “culto della personalità” di Stalin, la città è stata rinominata Volgograd.

Dal 2013, in base alla delibera del governo regionale, la città per qualche giorno all’anno diventa Stalingrado, con il cambio della segnaletica stradale.

L’ultima volta è successo il 31 gennaio scorso, in occasione dell’80esimo anniversario della disfatta delle truppe nazifasciste accerchiate e distrutte durante la battaglia di Stalingrado.