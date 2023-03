Missione economia globale, von der Leyen a Washington senza rete

Sarà il primo colloquio faccia a faccia alla Casa Bianca tra i capi dell'esecutivo europeo e americano. E l'esito, almeno in parte, non è scontato.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen incontra nelle prossime ore il presidente americano Joe Biden. I due leader avevano già avuto colloqui di persona a Bruxelles e a margine degli incontri del G20. La tappa a Washington di von der Leyen arriva solo dopo tre giorni di visita ufficiale in Canada.

Tra i temi al centro dell'incontro ci sarà sicuramente il sostegno militare, economico e umanitario all'Ucraina. Gli Stati Uniti vogliono saggiare la compattezza della coalizione occidentale a sostegno di Kiev. Specie dopo oltre un anno di una guerra, di cui non si vede la fine. Non solo: l'amministrazione Usa sta anche sondando la disponibilità degli alleati del G7 a imporre sanzioni ad aziende cinesi che rifornissero di tecnologia militare la Russia.

Ma i temi più caldi saranno quelli dei dossier economici. In particolare la transizione ecologica, da realizzare con regole trasparenti ed eque per le imprese.

Bruxelles vuole evitare che il piano americano di aiuti all'economia verde, da circa 370 miliardi di dollari, non danneggi le aziende europee. Il piano di Washington, denominato “IRA”, Inflation reduction act, è infatti considerato "protezionista" dai governi europei: preoccupati che le imprese del Vecchio Continente possano trasferirsi negli Stati Uniti per ricevere sussidi e sgravi fiscali molto generosi - ad esempio per l'acquisto di auto elettriche.

Da circa un anno c'è una task force, che vede allo stesso tavolo rappresentanti della Commissione europea e del governo federale americano per trovare un compromesso. Chiesto a gran voce soprattutto da Paesi industriali come Germania, Italia e Francia.