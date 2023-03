Women’s Champions League, Roma-Barcellona 0-1. Sconfitta di misura all'Olimpico per le capitoline

La Roma femminile perde di misura 1-0 contro il fortissimo Barcellona nella gara di andata dei quarti di finale della Women's Champions League.

Allo stadio Olimpico di fronte a quasi 40mila spettatori le ragazze di mister Spugna si sono giocate la gara fino alla fine, sfiorando nella ripresa più volte il pareggio al gol di Paralluelo al 34' che riceve al limite dell'area e con un mancino piazzato batte Ceasar, migliore in campo fra le padrone di casa. Le giallorosse si giocheranno il passaggio del turno il 29 marzo al Camp Nou.

Per la Roma, chiamata all’impresa contro una delle favorite per la vittoria finale, è stato un debutto storico in una fase della competizione mai raggiunta precedentemente. Esordio assoluto tra le prime otto d’Europa e per la prima volta allo Stadio Olimpico.