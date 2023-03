Il giorno di Xi a Mosca: "Uscire dalla crisi ucraina". Putin: "Visita, pietra miliare"

Gli occhi del mondo in queste ore sono puntati su Mosca: le pur esili chance che si apra un negoziato per la pace in Ucraina sono riposte nella missione del presidente cinese Xi Jinping al Cremlino, dove già oggi incontrerà lo “zar” Vladimir Putin.

Xi sarà in Russia da oggi fino a mercoledì. Subito dopo - nelle intenzioni del presidente cinese - ci sarà il colloquio con l'altro leader in conflitto, il presidente Zelensky: potrebbe essere da remoto o un vero e proprio faccia a faccia nella capitale ucraina.

Sarà "un viaggio di pace", dice Xi. La Cina ha presentato settimane fa un documento politico che chiede il cessate il fuoco e l'avvio di trattative di pace. Pechino ha tutto l'interesse a fermare una guerra che mina la stabilità globale, ma il suo ruolo super partes è controverso: Xi ribadisce e confermerà a Mosca la “partnership strategica” con la Russia anche in funzione di contrappeso alle pretese egemoniche del campo occidentale.

Martedì, giornata cruciale: al via i negoziati

Xi e Putin avranno un primo incontro già oggi, in un pranzo informale. Ma la giornata cruciale cadrà il 21 marzo quando si terranno negoziati in formato ristretto e allargato: con inizio nella sontuosa Sala Georgievsky del Gran Palazzo del Cremlino - proprio dove l'anno scorso furono firmati i trattati sull'annessione alla Russia delle quattro regioni ucraine invase. Alla cena sono invitati anche i vertici delle maggiori aziende dei due Paesi. Cina e Russia discuteranno di energia, partenariato e cooperazione strategica e militare: prevista al termine la firma di "importanti documenti bilaterali".

La visita di Xi - la prima all'estero da quando è iniziato il suo terzo mandato presidenziale - "sarà un viaggio di amicizia, cooperazione e pace", fa sapere Pechino. Che voglia la pace fuor di dubbio: la guerra in Ucraina ha già danneggiato parecchio gli interessi di Pechino. I motivi sono molteplici: filiere del commercio interrotte, rincaro delle materie prime sul mercato mondiale, Nato più forte e unita, tentativi di ricucire i rapporti con l'Ue impantanati, riarmo di Giappone e Germania, rapporti militari tra Usa e Taiwan rafforzati.

Ma il suo interesse è anche che Putin non ne esca isolato. Anche se la Cina non ha sostenuto l'invasione della Russia in Ucraina, non l'ha nemmeno censurata formalmente: è stato uno dei Paesi che si è astenuto dal votare una risoluzione di condanna all'Assemblea delle Nazioni Unite e si è opposta all'adozione di sanzioni internazionali contro la Russia.

Del resto, la Cina continua ad acquistare petrolio e gas a prezzi scontati dalla Russia, e questo garantisce respiro finanziario a Putin. Poi c'è il tema delle armi: l'intelligence americana è preoccupata, diversi media hanno scritto nelle ultime settimane che aziende cinesi stanno già fornendo armi alla Russia. Washington ha smentito ma ha avvisato Pechino che non sarebbe nel suo interesse sostenere militarmente Mosca. Il governo cinese assicura che la sua posizione sulla guerra rimane neutrale.

Nel piano di pace in 12 punti presentato settimane fa Pechino ha chiesto un cessate il fuoco e il rispetto della sovranità di tutti i Paesi, ma allo stesso tempo l'abbandono della "mentalità da guerra fredda": una critica neanche troppo velata alle politiche degli Stati Uniti. A tutte le parti ha chiesto "moderazione" per "evitare che la situazione sfugga al controllo". La proposta non è piaciuta al campo occidentale, per aver messo “aggressore e vittima sullo stesso livello”, come ha scritto la Commissione europea. Eppure Kiev non ha chiuso al piano cinese: per l'Ucraina è importante che Xi non si schieri con Putin.

“Si troverà la via d'uscita dalla crisi, ma nessun Paese può dettare l'ordine mondiale”

"Siamo convinti che si troverà una via d'uscita razionale dalla crisi ucraina e un percorso verso una pace duratura, se tutti saranno guidati dal concetto di sicurezza comune, globale, congiunta e sostenibile e continueranno il dialogo in modo paritario, prudente e pragmatico". Xi Jinping si fa precedere a Mosca da un articolo pubblicato sulla Rossiyskaya Gazeta. "La comunità internazionale è consapevole che nessun Paese al mondo è superiore a tutti gli altri. Non esiste un modello universale di governo e non esiste un ordine mondiale in cui la parola decisiva spetta a un singolo Paese".

Xi Jinping poi ricorda: "Ho mantenuto uno stretto rapporto di lavoro con il presidente Putin. Ci siamo incontrati 40 volte in occasioni bilaterali e internazionali. Insieme abbiamo tracciato il progetto per le relazioni bilaterali e la cooperazione in vari campi e abbiamo avuto comunicazioni tempestive sulle principali questioni internazionali e regionali di reciproco interesse, fornendo una solida gestione per la crescita sostenuta, solida e stabile delle relazioni Cina-Russia".