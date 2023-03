Cina, il nuovo primo ministro è Li Qiang, fedelissimo del presidente Xi Jinping

Xi Jinping ha nominato premier Li Qiang, 63 anni, durante la riunione annuale del Parlamento cinese. E il Parlamento, come era facile attendersi, ha confermato la nomina: con 2.936 voti a favore, tre contrari, otto astenuti.

Li Qiang sostituirà Li Keqiang, diventato premier nel 2013 tra grandi speranze di riforme liberali. Molto legato al precedente presidente cinese Hu Jintao, Li Keqiang non ha avuto spazio di manovra all'interno di un Comitato centrale sempre più dominato dal presidente Xi. Così come Hu Jintao è stato pubblicamente umiliato con l'allontanamento forzoso durante le ultime assise del PCC, anche Li Keqiang è stato progressivamente emarginato da Xi, che ha nominato i propri alleati in posizioni chiave. Al contrario Li Qiang, ex capo del partito comunista di Shanghai, è un fedelissimo di Xi.