Xi Jinping: "Punizioni severe per chi ha ucciso i 9 cinesi nella miniera africana"

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità della Repubblica Centrafricana di "punire con severità" gli autori dell'attacco alla miniera d'oro che è costato la vita a nove cittadini cinesi.

Xi, in particolare, "ha dato istruzioni importanti, chiedendo uno sforzo a tutto campo per curare i feriti, gestire le conseguenze in modo tempestivo, punire severamente i colpevoli in conformità con la legge e garantire la sicurezza dei cittadini cinesi": queste le parole riferite in una nota da un anonimo portavoce del ministero degli Esteri cinese, confermando quanto avvenuto e il numero di concittadini coinvolti.

L'attacco è avvenuto a Chimbolo, nella Repubblica Centrafrcana, in una miniera d'oro gestita da cittadini cinesi. L'assalto al sito d'estrazione è iniziato intorno alle 5 del mattino di due giorni fa quando gli uomini armati hanno superato le guardie e hanno aperto il fuoco. La miniera era stata aperta solo pochi giorni prima.Non ci sono state rivendicazioni immediate, ma i sospetti sono ricaduti sulla Coalizione dei Patrioti per il Cambiamento, o Cpc, che è attiva nella zona e lancia regolarmente attacchi alle forze armate del Paese. Senza fornire prove, la Cpc ha a sua volta accusato i mercenari russi del Gruppo Wagner di essere dietro la violenza.