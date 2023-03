Zelensky al funerale del soldato "Da Vinci": "Non lo dimenticheremo mai"

"Fa male perdere i nostri eroi, coraggiosi e forti. Non lo dimenticheremo mai. E saremo sempre grati. Che la sua memoria sia eterna!". E' il ricordo del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che questa mattina ha preso parte al funerale di Dmytro Kotsiubailo, il militare di 27 anni deceduto in battaglia il 7 marzo vicino a Bakhmut, che era ormai diventato noto come comandante "Da Vinci". Kotsiubailo si era conquistato l'affetto del pubblico per aver dedicato tutta la sua vita adulta a combattere la Russia. "Ho consegnato a Oksana Kotsiubailo, madre di Da Vinci, la Croce al merito militare che il figlio ha ricevuto postuma", ha aggiunto Zelensky.

Il servizio funebre si è svolto nella cattedrale di San Michele a Kiev alla presenza di diverse centinaia di persone tra cui la premier finlandese Sanna Marin, il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhnyi, il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov e il capo dell'intelligence militare Kyrylo Budanov.