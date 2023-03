Zuckerberg: Meta annuncia il taglio di migliaia di dipendenti

Bloomberg riferisce che Meta sta pianificando una nuova serie di licenziamenti e taglierà migliaia di dipendenti già questa settimana, la società prevede di tagliare altri 10mila posti di lavoro nei prossimi due mesi, che si aggiungono agli 11.000 licenziamenti di quattro mesi fa e di chiudere circa 5mila ruoli aperti per persone che non sono ancora state assunte. Il ceo Mark Zuckerberg lo ha affermato in una lettera inviata ai dipendenti, nell'ambito del suo piano del “Year of Efficiency”.

"Nei prossimi due mesi, afferma il ceo, i leader delle organizzazioni annunceranno piani di ristrutturazione incentrati sull'appiattimento delle nostre organizzazioni, sulla cancellazione dei progetti a bassa priorità e sulla riduzione dei tassi di assunzione. Con la riduzione delle assunzioni, ho preso la difficile decisione di ridurre ulteriormente le dimensioni del nostro team di reclutamento. Domani comunicheremo ai membri del team di reclutamento le eventuali conseguenze. Prevediamo di annunciare ristrutturazioni e licenziamenti nei nostri gruppi tecnologici a fine aprile e poi nei gruppi aziendali a fine maggio. In un numero limitato di casi, per completare questi cambiamenti potrebbe essere necessario attendere la fine dell'anno. Anche le tempistiche per i team internazionali saranno diverse e i responsabili locali seguiranno con maggiori dettagli".