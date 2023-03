Zuppi: "Chi non ha casa, va accolto. Chi ha perso tutto, deve trovare accoglienza"

“L'accoglienza è l'unico messaggio possibile. Chi non ha casa, va accolto. Dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri. Chi ha perduto tutto e deve scappare, deve trovare accoglienza. Non ci sono alternative”: il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, non usa le mezze misure, entrando in pieno nel dibattito politico di questi giorni sul tema migranti.

“Quello all'emigrazione era un diritto garantito per tutti gli uomini, prima che sorgessero muri e nascessero paure. Tanto più per chi scappa da guerra, violenza o fame. Mettere in contrapposizione questo con il nostro futuro, significa non volere il futuro. L'accoglienza apre al futuro, la chiusura fa perdere anche il presente” ha aggiunto Zuppi.

Gli fa eco il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin: su quello che ha detto il Papa, e cioè fermare i trafficanti, “credo che siamo tutti d'accordo visto che c'è stato un commento anche da parte della presidente del Consiglio, le persone che hanno un pochino di buon senso e di buona volontà convergono su questo richiamo”. Il cardinale Parolin aggiunge: “Credo che le soluzioni vanno trovate a livello politico e soprattutto attraverso la collaborazione tra tutti gli Stati europei”.

Nel corso di un'intervista al Sir (Servizio informazione religiosa), il presidente Cei - estendendo il discorso alla crisi ucraina e alla guerra - ha poi ricordato che “non ci dobbiamo abituare alla guerra e alla violenza. Non dobbiamo mai rinunciare alla ricerca della pace” ha continuato l’arcivescovo di Bologna, ricordando il primo anniversario, pochi giorni fa, del conflitto in corso tra Russia e Ucraina. “L'abitudine porta alla rassegnazione e si accetta la guerra come unica via possibile. Ma la vera vittoria è sempre la pace. Lo sforzo da compiere è aprire tutti gli spazi possibili per interrompere la logica della guerra, iniziata da un aggressore”. Zuppi ha ribadito che “dialogo e giustizia, pace e giustizia devono andare d'accordo. Chi cerca la pace, trova anche la giustizia”.