Paolo Banchero vestirà la maglia della Nazionale Italiana? Petrucci: “Ho una speranza"

Momento lecito per iniziare a pensare all’estate di Paolo Banchero italo-americano di origini liguri: giocherà con la Nazionale Italiana, mettendo nel mirino i Mondiali? Il ragazzo con passaporto italiano milita in Nba con gli Orlando Magic, trascinatore assoluto e Rookie dell’anno quasi certamente. Il Presidente FIP Petrucci si è soffermato proprio sulla possibilità di vedere il campione nel gruppo guidato dal CT Gianmarco Pozzecco: "Non posso dire né sì né no, c'è una speranza ma non sono in grado di promettere nulla, la kermesse iridata è un obiettivo importante che per l'Italbasket significa Olimpiadi".

"Ci sono solo due posti ma sappiamo che poi ci sarà il Preolimpico. Le Olimpiadi sono importanti per tutti gli sport. Certo per il nostro sport vuol dire una concorrenza enorme. Il calcio primo sport al mondo per popolarità, poi il cricket grazie all'India, quindi il basket. Ce ne accorgiamo anche in Italia. Pure come numero di tesserati". I Mondiali si avvicinano e magari Banchero sentirà voglia d'azzurro. Mondiale in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Indonesia, Giappone e Filippine.