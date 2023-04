Il Sun: Adele ha registrato segretamente un nuovo album

Adele ha registrato segretamente un nuovo album ed è in trattative per pubblicarlo tra poche settimane. Questa è la notizia riportata dal Sun, il tabloid pubblicato nel Regno Unito e in Irlanda e secondo quotidiano in lingua inglese più venduto al mondo.

La superstar britannica, nell'ultimo anno, avrebbe scritto e registrato segretamente il suo nuovo lavoro dopo aver trovato l'amore: l' agente sportivo americano Rich Paul, con cui la cantante ha una relazione dal 2021, incontrato per la prima volta alla festa di compleanno di un amico comune.