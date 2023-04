Netanyahu conferma Gallant mente la Guardia Nazionale non sarà controllata da Gvir

Con una mossa a sorpresa Benyamin Netanyahu ha confermato come ministro della Difesa Yoav Gallant che aveva licenziato qualche settimana fa per questioni legate alla riforma giudiziaria. "Ci sono state divergenze, anche pesanti ma- ha detto in una conferenza stampa sulla attuale situazione di sicurezza in Israele - ho deciso che Gallant resta nel suo incarico a mantenere la difesa di Israele".

Ed ha anche comunicato che la nuova guardia nazionale non sarà sotto il controllo del ministro per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ma sarà "una forza professionale sotto il comando di uno dei servizi di sicurezza". Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha così contraddetto l'accordo stretto con il leader di Otzma Yehudit.

Il premier ha anche parlato delle responsabilità per i recenti attacchi contro Israele dicendo che ricade sul "precedente governo" guidato da Yair Lapid. Ha puntato il dito anche contro i manifestanti che da oltre tre mesi protestano contro il controverso progetto di riforma della giustizia. Tra di loro, in particolare, i riservisti che si rifiutano di fare il proprio dovere, dimostrando ai "nostri nemici che siamo deboli".