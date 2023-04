Sospeso Devis Mangia, Ct della nazionale Maltese

Denis Mangia, 48 anni ex CT dell'Italia Under 21, in passato sulle panchine di Palermo, Spezia, Bari e Ascoli, è CT di Malta dal dicembre 2019. Sospeso dall'incarico dalla Federazione di Malta dallo scorso anno "a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche". Il provvedimento di sospensione è stato preso dopo che un giocatore della nazionale aveva denunciato il CT per molestie sessuali. Nel 2016, quando era alla guida dell'Ascoli, Mangia fu allontanato e il 13 maggio di quell'anno il quotidiano 'Il Centro' riferì che prima di una partita a Novara "pare che la squadra si sia lamentata per il comportamento del tecnico e addirittura, un calciatore si fosse allontanato dal ritiro per alcune ore".

La ricostruzione degli eventi ha portato al provvedimento sospensivo e Bjorn Vassallo, presidente federale, ha spiegato la linea d'azione intrapresa "dopo aver parlato col giocatore, al quale è stato offerto tutto il supporto necessario. Il consiglio è stato informato sulla natura delle accuse di cattiva condotta, presumibilmente derivanti da una conversazione inappropriata". La federazione, effettuò i controlli prima dell'ingaggio di Mangia come ct, nel dicembre 2019, accertò che in precedenza "non c'erano stati procedimenti disciplinari, penali o di altra natura nei suoi confronti, a qualsiasi livello".

Ora, l'indagine del Consiglio di salvaguardia della Federcalcio maltese ha ritenuto l'ex commissario tecnico, colpevole di condotta scorretta ma non di molestie sessuali. In una dichiarazione, la Federcalcio maltese fa sapere che ci sono prove sufficienti per sostenere l'accusa di condotta impropria, ma non abbastanza per quelle di molestie sessuali. Il consiglio ha deciso che "Mangia sarà temporaneamente sospeso dalla partecipazione a qualsiasi attività calcistica a Malta fino a quando non completerà un corso sui doveri professionali che dovrà completare entro sei mesi. Il corso scelto deve essere approvato dal Consiglio di salvaguardia della federazione".

Nominato CT di Malta nel 2019 con un contratto fino a dicembre 2023, Mangia si è dimesso il 7 novembre del 2022 e ha sempre categoricamente negato le accuse. La Federcalcio fa sapere che "le motivazioni saranno inviate alle parti a tempo debito" e che "la decisione può essere impugnata". Il tecnico italiano precisa che "non ho mai posto in essere, né ora né in passato, comportamenti lesivi della dignità personale o sessuale nei confronti di alcun giocatore o tesserato della Federazione".