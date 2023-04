16 persone sono morte nell'incendio in un palazzo a Dubai

Ancora non si conoscono le cause dell’incendio scoppiato in un edificio residenziale di Dubai. Morte 16 persone, altre 9 sono rimaste ferite. La nazionalità delle vittime non è stata resa nota, ma si tratterebbe di lavoratori stranieri.

Dai i primi indizi le fiamme si sarebbero sprigionate al quarto piano di un edificio nella zona storica di Al-Ras. "Le indagini preliminari mostrano che l'incendio è stato causato da una mancanza di conformità ai requisiti di sicurezza dell'edificio", si legge in un comunicato.

Dubai, uno dei sette emirati degli Emirati Arabi Uniti, ha una popolazione di circa 3,3 milioni di abitanti, di cui quasi il 90% sono stranieri.

Nelle note della locale Protezione Civile si legge: "Le autorità competenti stanno conducendo un'indagine approfondita per fornire un rapporto dettagliato sulle cause dell'incidente. Non è il primo incendio nella città. Nel 2017, le autorità hanno annunciato regole edilizie più severe per ridurre al minimo il rischio di incendio, attribuito principalmente ai materiali facilmente infiammabili utilizzati per il rivestimento esterno degli edifici.