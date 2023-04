17enne trovato morto in un capannone: si sarebbe arrampicato sul tetto, ma un pannello ha ceduto

Il cadavere di un 17enne è stato ritrovato nella tarda serata dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli all’interno di uno stabilimento industriale in disuso in via Giovanni Falcone.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il ragazzo era in compagnia di due amici: si sarebbe arrampicato sul tetto di un capannone quando un pannello di plastica avrebbe ceduto sotto al suo peso. Poi la caduta, precipitato e morto sul colpo per l’impatto.

Ma indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente, con i rilievi sul posto a cura dei militari del nucleo investigativo di Castello Di Cisterna.

Forse sul tetto c'era salito “per una sfida, forse per un gioco”: i Carabinieri - riporta l'Ansa - al momento non escludono che si possa essere arrampicato per una sorte di competizione con gli altri due ragazzi.