25 aprile, le celebrazioni della giornata. Mattarella: "Tenere viva la memoria"

"Tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia contribuendo in ampia misura a far conoscere e non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e di libertà che permisero la liberazione dell'Italia dall'oppressione nazi-fascista". Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un chiaro invito al ricordo di chi si sacrificò per la Liberazione del Paese, lodando l'impegno delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, ricevute al Quirinale.

Oggi, 25 aprile, festa della Liberazione, il Capo dello Stato apre la giornata di celebrazioni ufficiali all'Altare della patria, alle 9, per deporre una corona d'alloro, prima di spostarsi a Cuneo per onorare la memoria di Duccio Galimberti, capo partigiano assassinato dai fascisti a 38 anni.

Con Mattarella al Vittoriano anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana. Per la premier è l'unico appuntamento ufficiale annunciato.

Il presidente del Senato La Russa invece conferma la trasferta a Praga: qui, oltre a intervenire alla riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri dell’Unione europea, renderà omaggio al monumento dedicato a Jan Palach, eroe dell'opposizione al regime sovietico, per poi visitare il campo di concentramento nazista di Theresienstadt.

A ricordare il 25 aprile è anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano che in un nota, rievocando il discorso che fece nel 2009 a Onna, afferma: "L'anniversario del 25 aprile 1945 è l'occasione per riflettere sul passato, ma anche per ragionare sul presente e sull'avvenire di questo nostro meraviglioso Paese. E dunque: Viva il 25 aprile, la festa della libertà, della pace e della democrazia. La festa di tutti gli italiani che amano la libertà e vogliono restare liberi!",

A Roma e Milano i principali cortei promossi dall'Anpi e da altre associazioni. Nel capoluogo lombardo sfilerà anche la segretaria del Pd Elly Schlein, mentre gli altri leader dell'opposizione parteciperanno ad altri eventi nella Capitale: il presidente del M5s Giuseppe Conte sarà al Museo della Liberazione di via Tasso mentre il leader di Azione Carlo Calenda scenderà in piazza del Pantheon per una manifestazione a sostegno della resistenza ucraina contro l'invasione russa. Matteo Renzi è invece atteso in piazza dell'Unità a Firenze.

Quanto ai ministri, appuntamento a Subiaco per il titolare dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida dove partecipa alle cerimonie ufficiali organizzate per il 25 aprile. La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella a Pescara, il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso a Porta San Paolo con la comunità ebraica, il ministro della Difesa Guido Crosetto segue Mattarella in Piemonte, il ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita alle Fosse Ardeatine e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Palazzo Marino, a Milano.