25 aprile, Tajani: "Sarò alle Fosse Ardeatine, giusto rendere omaggio alle vittime del nazifascismo"

Il 25 aprile, "sarò alle Fosse Ardeatine" perché "rappresento il governo ed è giusto rendere omaggio al martirio di tanti eroi, vittime della furia nazifascista. Tra quelle vittime, mi piace ricordare Giuseppe Cordero di Montezemolo, colonnello e partigiano, protagonista con tanti altri della resistenza e della lotta per la libertà". Lo dice in un'intervista a La Stampa il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che interviene anche sulle polemiche legate alle posizioni del governo sull'antifascismo: "Chiedere gli esami del sangue ogni giorno a Giorgia Meloni è sbagliato. Vedo in giro molta voglia di strumentalizzare. Gli eroi della libertà sono di tutti gli italiani".

Il ministro nell'intervista affronta poi anche altre questioni, tra cui la scelta di Luigi Di Maio come inviato dell'Ue in Medio Oriente, "una scelta dell'alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell - osserva - non spetta a noi commentarla. Quello che è certo è che non è il candidato del governo italiano". Comunque Tajani non ha chiamato Borrell per protestare.

Sul Pnrr "seguo la linea di Forza Italia: i fondi vanno spesi tutti. Ma l'Europa deve essere flessibile, visto che la guerra e la pandemia hanno stravolto lo scenario". Tajani non pensa che dalla Commissione europea verso il governo italiano, "ci sia un accanimento, ma una normale dialettica". A proposito invece della situazione all'interno di Forza Italia, il coordinatore del partito conferma che Berlusconi è ancora saldamente al comando e "studia anche dall'ospedale. I contenuti della nostra linea politica arrivano sempre da lui".

L'ex premier "è molto attivo, sta già pensando alle Europee". Forza Italia sta valutando un'alleanza con i conservatori guidati da Meloni per spostare a destra l'asse della commissione Ue, "ma bisognerà vedere i numeri - sottolinea- Noi crediamo che si debba arrivare a una forma di bipolarismo anche in Europa"