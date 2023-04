A Firenze, oltre 5 mila persone per il rito dello 'Scoppio del Carro'. Perfetto volo della colombina

Volo perfetto della 'colombina' in piazza Duomo a Firenze per lo ‘Scoppio del Carro’ , la secolare tradizione della città che si tramanda da quasi mille anni, dal tempo delle Crociate. Davanti a oltre cinquemila persone, tra cui tanti turisti, la 'colombina' ha compiuto il tragitto in modo impeccabile, segno di buon augurio.

"Simbolo della luce di Gesù è stato il nostro carro anche quest'oggi, portando nel cielo di Firenze il fulgore e la forza di Cristo, della sua Pasqua - ha detto Betori nell'omelia - L'augurio è che non resti un simbolo, ma che tutti noi ci trasformiamo nella luce di una vita nuova, dono per gli altri", ha aggiunto benedicendo poi la folla raccolta in piazza Duomo. Tra i presenti alla cerimonia il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"La Pasqua di Firenze è sempre una Pasqua speciale - ha detto Nardella - perché si porta dietro la grande tradizione secolare dello Scoppio del Carro e del volo della colombina in un contesto architettonico, storico e artistico che è unico al mondo. Per me è la decima Pasqua da sindaco - ha aggiunto - ed è sempre come fosse la prima volta. È, purtroppo, la seconda Pasqua con la guerra in Ucraina e anche per questo il desiderio di pace è ancora più forte. Una Pasqua da record per quanto riguarda le presenze sia italiane che straniere in città. Davvero numeri straordinari".