A Monza un bambino di undici anni è stato investito e ucciso

Un bambino di 11 anni, di nazionalità cinese, è morto questo pomeriggio dopo essere stato travolto da un'auto a Monza, in Via Buonarroti. Trasportato in elisoccorso al San Gerardo, nonostante i tentativi dei medici non ce l'ha fatta.

Sarà un'attenta valutazione della Polizia Locale a ricostruire la tragica morte del bambino. Il piccolo stava attraversando la strada, non è chiaro se fosse o meno sulle strisce pedonali, per tornare a casa, quando un'auto guidata da una 55enne lo ha investito. Immediatamente per i traumi subiti il piccolo è apparso in gravissime condizioni, tanto che è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Trasportato d'urgenza in ospedale al San Gerardo, dopo qualche ora il bambino è morto. La Procura di Monza ha già aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. L'automobilista è stata a sua volta soccorsa, sotto shock e sottoposta ad alcol e droga test.