A Pechino vertice tra il ministro degli Esteri saudita e il suo omologo iraniano

Il ministro degli Esteri saudita ha incontrato a Pechino il suo omologo iraniano. Un incontro raro, nell'ambito del riavvicinamento storico fra le due potenze rivali del Medio Oriente, hanno riportato i media ufficiali dei due Paesi.



L'Arabia Saudita sunnita e l'Iran sciita, che avevano rotto le relazioni diplomatiche nel 2016, avevano annunciato a marzo di averle riavviate al termine di trattative svolte a Pechino con la mediazione del governo cinese.



Il riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita contribuirà a promuovere "sicurezza, stabilità e prosperita'" in Medio Oriente, spiegano i ministri degli Esteri dei due Paesi dopo il loro incontro a Pechino.



"Le due parti hanno concordato di sviluppare la loro cooperazione in tutti i settori, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità della regione", affermano l'iraniano Hossein Amir-Abdollahian e il saudita Faycal ben Farhane in una nota congiunta.



La storia

L'Arabia Saudita ha tagliato i rapporti con l'Iran nel 2016, dopo che la sua ambasciata a Teheran è stata presa d'assalto durante una disputa tra i due Paesi sull'esecuzione da parte di Riad di un religioso musulmano sciita. Il Regno ha successivamente chiesto ai diplomatici iraniani di lasciare il Paese entro 48 ore e ha evacuato il personale della sua ambasciata a Teheran.



Il rapporto era peggiorato già nel 2015, dopo che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti erano intervenuti nella guerra in Yemen, dove il movimento huthi allineato con l'Iran aveva estromesso il governo sostenuto dai sauditi.



La motivazione principale dell'Iran nel perseguire la ripresa delle relazioni con Riad si concentri sugli aspetti positivi in termini di sicurezza, derivanti dall'allentamento della tensione nella regione. Si tratta di un vantaggio condivisa dal Regno dei Saud, che in passato ha accusato l'Iran di aver armato gli huthi in attacchi con missili e droni contro le sue città e strutture petrolifere. La pace, inoltre, è considerata da Riad come una condizione cruciale per perseguire la sua agenda di diversificazione economica 'Vision 2030'.



Dal punto di vista della Repubblica islamica, inoltre, l'accordo con i sauditi si colloca all'interno di una più ampia strategia di de-escalation regionale: Ali Shamkhani, il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, si è recato di recente sia in Iraq, che negli Emirati Arabi Uniti, dopo un viaggio in Cina. Ma è il rilancio dell'economia la priorità maggiore della Repubblica islamica e la domanda ora è se l'accordo con il Regno avrà dei riflessi concreti anche in termini economici: i sauditi sembrano interessati a investimenti, ma gli esperti concordano sul fatto che le sanzioni statunitensi, soprattutto quelle sulle banche, potrebbero rappresentare una sfida per diverse imprese interessate a entrare nel mercato iraniano.