A Sofia si vota per la quinta volta in 2 anni

La Bulgaria va alle urne oggi per le quinte elezioni generali in due anni, lo Stato membro più povero dell'Unione europea si rova stretto tra una perdurante instabilità politica, alti livelli di povertà e l'ombra della guerra nella vicina Ucraina. I sondaggi prevedono un'affluenza al voto inferiore al 50%, nonostante il consenso di base sul fatto che la Bulgaria debba continuare a far parte dell'Unione europea e della Nato, c'è disaccordo sulla misura in cui Sofia debba sostenere l'Ucraina nella guerra con la Russia.

Si prevede un testa a testa fra i due principali partiti, il partito di centro-destra GERB del tre volte premier Boyko Borissov è in testa a testa con circa il 26% di preferenze con il principale rivale, il partito filo-occidentale 'Continuiamo il cambiamento' di Petkov, che ha recentemente formato una coalizione con la destra di Bulgaria Democratica. Un governo stabile potrebbe essere formato solo dalle due principali formazioni politiche in coalizione, ma Borissov è una figura divisiva, ampiamente accusata di corruzione dai suoi avversari. Il partito di Petkov rifiuta qualsiasi accordo di coalizione con GERB se Borissov rimane alla sua guida e propone un governo di minoranza con il sostegno di GERB, che a sua volta rifiuta l'idea.

L'esitazione a recarsi alle urne potrebbe essere ulteriormente alimentata da una serie di recenti allerte bomba che hanno portato alla chiusura di centinaia di scuole destinate a ospitare i seggi elettorali per il voto. Gli esperti di sicurezza informatica hanno attribuito le minacce a gruppi di hacker impegnati in attacchi ibridi, probabilmente legati alla Russia, e hanno affermato che il loro scopo era quello di far precipitare la Bulgaria in uno stato di paura e ridurre l'affluenza alle urne. Gli analisti ritengono che la guerra, l'inflazione e la crescente spaccatura tra i campi filo-russo e filo-europeo potrebbero spingere un maggior numero di bulgari a votare per i partiti nazionalisti e filo-Mosca. Le speranze di attuare le tanto attese riforme anti-corruzione sono state bruciate lo scorso giugno, quando il governo filo-occidentale del primo ministro Kiril Petkov ha perso un voto di sfiducia in Parlamento dopo soli 6 mesi di mandato. Petkov ha poi accusato Mosca di avere usato tattiche di "guerra ibrida" per far cadere il suo governo. A febbraio il presidente Rumen Radev ha sciolto il Parlamento e ha fissato la data del voto lampo dopo che 6 tentativi di formare un governo erano falliti.

Pochi giorni prima di essere sciolto, l'ultimo Parlamento ha approvato l'invio di armi all'Ucraina a dicembre del 2022. Ma l'attuale governo provvisorio ha rivisto la decisione, spiegando che sarebbe stata necessaria una nuova decisione da parte del prossimo Parlamento. "La Bulgaria non invierà armi all'Ucraina finché questo governo sarà in carica", ha dichiarato. Radev ha recentemente dichiarato di essere favorevole a una soluzione "pacifica" della guerra in Ucraina e ha sostenuto che inviare armi a Kiev sarebbe come "spegnere il fuoco con la benzina". Molti bulgari che sostengono l'Ucraina nella sua resistenza alla Russia accusano il presidente di essere troppo morbido con Mosca e di minare l'orientamento filo-occidentale della Bulgaria.