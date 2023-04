Addio a Bill Butler, fotografò il terrore de "Lo Squalo" e la leggerezza di "Grease"

Il direttore della fotografia statunitense Bill Butler , candidato all'Oscar per le riprese di Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) di Milos Forman e creatore delle scene horror del film Lo squalo (1975) di Steven Spielberg, che scatenarono un'ondata di ansia tra i frequentatori delle spiagge, è morto alla vigilia del suo 102esimo compleanno nella serata di mercoledì 5 aprile a Los Angeles, "circondato dall'affetto della moglie Iris e delle sue cinque figlie". L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'American Society of Cinematographers, che nel 2003 aveva consegnato a Butler il premio alla carriera. Butler era nato il 7 aprile 1921 a Cripple Creek, in Colorado. Il regista Steven Spielberg ha ricordato Butler con comunicato, sottolineando che nel film "Lo squalo", Bill Butler “era la base di quella barca traballante chiamata Orca. Era l'unico elemento di calma in mezzo alla tempesta, e mentre combattevamo contro la natura e la tecnologia, che ci hanno stremato entrambi, il pubblico alla fine ha vinto la guerra. La visione della vita di Bill era pragmatica, filosofica e molto paziente, e gli devo molto per il suo contributo costante e creativo all'intero look di quel film”. Nel corso della sua carriera di oltre mezzo secolo, Butler è stato il direttore della fotografia di 85 film, tra i quali La conversazione (1974) di Francis Ford Coppola, "Stupro" (1976) di Lamont Johnson, Grease (1978) di Randal Kleiser, "Capricorn One" (1978) di Peter Hyams, "La maledizione di Damien" (1978) di Don Taylor.

Poi Rocky II (1979), Rocky III (1982) e Rocky IV (1985), tutti scritti, diretti e interpretati da Sylvester Stallone. In tv è stato il direttore della fotografia della mini serie Uccelli di rovo (1983).



Nel 1975 Butler sostituì il licenziato direttore della fotografia Haskell Wexler a metà della produzione di "Qualcuno volò sul nido del cuculo": entrambi hanno ricevuto una nomination all'Oscar per la fotografia per il loro lavoro. Butler aveva anche sostituito l'anno precedente Wexler in "La conversazione", dopo che divergenze creative con Coppola lo avevano costretto a lasciare la produzione all'inizio.



Butler ha diretto anche la fotografia del debutto di Jack Nicholson nel 1971 con "Yellow 33", il dramma sul pattinaggio "Castelli di ghiaccio" (1978), il musical "Can't Stop the Music" (1980), la commedia di Ivan Reitman "Stripes - Un plotone di svitati" (1981) e il film sui serpenti spaventosi "Anaconda" (1997).



Butler ha lavorato fino all'inizio del nuovo secolo, quando era ormai ottantenne, dirigendo la fotografia per il dramma poliziesco "Frailty - Nessuno è al sicuro" (2001) di Bill Paxton, acclamato dalla critica, e la commedia "Funny Money" (2006) di Chevy Chase.



Butler ha lavorato molto anche in televisione, vincendo il premio Emmy nel 1977 per le riprese del film I leoni della guerra e nel 1984 per la fotografia dell'adattamento di Un tram chiamato desiderio con Ann-Margret e Treat Williams. È stato nominato anche nel 1983 per la miniserie "Uccelli di rovo".