Addio a Julia Ituma, il post di Virginia Adriano: avrei dovuto capirti di più. So che lì sei felice

"L’ultima volta che ti ho abbracciata, vorrei poterla ricordare quando chiudo gli occhi e ti penso. L’ultima volta che ti ho stretta tra le mie braccia la vorrei ricordare nitida come ricordo i tuoi occhi e il colore della tua pelle. Come ricordo il tuo profumo. Mi piaceva tanto sentire il tuo profumo, quando mi abbracciavi, perché anche se non era una cosa tua, anche tu mi abbracciavi" prosegue il post.

"Ora non lo so non lo so più se ti conosco. Forse non l’ho mai fatto abbastanza. Non ti ho mai conosciuta abbastanza. Non ti ho mai ascoltata abbastanza. Non ti ho mai capita abbastanza. Abbastanza", spiega ancora Virginia Adriano ricordando Ituma.

"Tante cose forse non le ho fatte abbastanza. Che brutta parola abbastanza, significa che c’è qualcosa che manca. Qualcosa che ci sarebbe dovuto essere di più. Forse avrei dovuto chiamarti, di più. Forse avrei dovuto stare sotto la pioggia con te, di più. Forse avrei dovuto chiederti se ti piaceva il colore del cielo al tramonto, di più. Forse avrei dovuto imparare a guardarti. Non solo vederti. Forse avrei dovuto chiederti come stessi, di più", scrive ancora nel lungo messaggio affidato ai social, che è una sorta di poesia.