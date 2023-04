Addio ad Ahmad Jamal, "prestigiatore del piano", tra i preferiti di Miles Davis

Jamal ha vinto una miriade di premi nel corso della sua carriera, tra cui il prestigioso Ordre des Arts and des Lettres francese nel 2007 e un Grammy Lifetime Achievement Award nel 2017. Il New Yorker, scrivendo l'anno scorso in occasione dell'uscita di alcune registrazioni inedite, sottolineò che negli anni '50 "il suo concetto musicale era una delle grandi innovazioni dell'epoca".

Amico di grandi della musica come il pianista McCoy Tyner e un gigante come Miles Davis - che lo considerava uno dei suoi punti di riferimento - era nato a Pittsburgh sotto il nome di Frederick Russell Jones. Solo nel 1950, con la conversione all'Islam, aveva assunto il nuovo nome.

La svolta commerciale di Jamal fu un album del 1958 intitolato "Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me".

Rimase nelle classifiche della rivista Billboard per più di 100 settimane. Il New York Times scrisse che è diventato uno dei dischi strumentali più venduti del suo tempo. Ne seguirono altre decine, in quello che lo stesso Times definì "un catalogo cosparso di gemme".

Nella sua autobiografia, Davis ha scritto di Jamal: "Mi ha sbalordito con il suo concetto di spazio, la sua leggerezza di tocco, il suo eufemismo e il modo in cui esprimeva note, accordi e passaggi". In un'intervista alla fine dell'anno scorso con The Times, Jamal - all'epoca, 92 anni - disse senza un filo di autocompiacimento: "Mi sto ancora evolvendo, ogni volta che mi siedo al pianoforte. Ho ancora alcune nuove idee".



La sua tecnica intensa e vibrante, ricercata e sapiente ma senza inutili virtuosismi, gli ha guadagnato i più svariati nomignoli: "Il profeta", "Il maestro", "L'architetto", "Ahmad il magnifico", "L'uomo con due mani destre".

E il nostro preferito: "Il prestigiatore del piano".