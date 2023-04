Vince il Guinness dei primati per la pettinatura afro più grande al mondo, 165 cm di circonferenza

Quando Aevin Dugas ha ottenuto per la prima volta il titolo di Guinness record nel 2010, la sua chioma aveva una circonferenza di 132 cm. Oggi è di 165 cm, in altezza sale dall'attaccatura per 25 cm.

I capelli e l'orgoglio afro sono un tutt'uno , la sua cifra stilistica e la sua fortuna. Diventata grazie al suo stile un'influencer sui social, invitata negli show televisivi e intervistata da grandi riviste. Spiega che cura i suoi capelli con olii e burri, mangia anche olio di cocco in abbondanza per mantenere pelle e capelli al massimo della brillantezza.

Ha impiegato 24 anni per ottenere una chioma così grande e curata. Aevin è diventata un'icona dello stile naturale e dell'accettazione e valorizzazione del proprio corpo. Per questo è molto ammirata e seguita.

L'unico lato negativo? Quando fa caldo, dice, “non puoi toglierli, te li devi tenere”. E in Luoisiana, dove Aevin vive, le estati possono essere molto molto calde.