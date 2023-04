Aggredita fuori dall'ospedale di Pisa, grave psichiatra di 55 anni

Aggredita fuori dal reparto psichiatrico da un uomo vestito di nero che poi si è dileguato. La vittima è la psichiatra responsabile dell'unità funzionale di Salute Mentale Adulti e Spdc dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, che ora si trova in prognosi riservata dopo essere stata trasferita in stato di incoscienza al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello.

Secondo quanto riferisce la Questura una sola persona è stata testimone dell'accaduto vedendo "sommariamente la scena": un uomo vestito di nero "ha aspettato la dottoressa all'uscita dell'edificio che ospita Psichiatria, l'ha aggredita e poi è scappato". Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'aggressore abbia colpito la donna con un oggetto contundente. Gli investigatori stanno setacciando la zona alla ricerca di indizi utili.

"Episodio gravissimo, i nostri sanitari stanno facendo tutto il possibile per curare la dottoressa aggredita. Grazie alle forze dell'ordine impegnate a ricostruire l'accaduto, spero venga al più presto arrestato l'ignobile aggressore e assicurato alla giustizia pagando per questo atto vigliacco e inaudito": lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Esprimendo il mio profondo dolore dico anche che dobbiamo fare tutti di più per tutelare i nostri operatori sanitari e il loro quotidiano immane sacrificio. Ma in questo momento non posso che dire: forza Dottoressa!", ha aggiunto.