al-Aqsa, nuova irruzione della polizia israeliana

Gli scontri sono ripresi per la seconda notte consecutiva a Gerusalemme, quando i fedeli palestinesi si sono barricati all'interno della Moschea di Al-Aqsa e la polizia israeliana ha usato la forza per portare fuori decine di fedeli. Le autorità del Waqf islamico, che gestisce il complesso, hanno dichiarato che la polizia ha sparato granate stordenti e proiettili di gomma per disperdere la folla. Secondo la polizia israeliana "decine di giovani che violano la legge" hanno fomentato il caos, lanciando sassi e altri oggetti contro gli agenti e costringendo la polizia ad agire per ripristinare "sicurezza, legge e ordine".