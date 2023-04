Oggi al ministero tavolo sull'emergenza orsi in Trentino. Pichetto: "Spero JJ4 non venga abbattuta"

Coordinatore progetto Life Ursus: “Abbatterli non rinchiuderli”

"È necessario tornare a dare spazio all'approccio scientifico e ai tecnici. Bisogna anche tornare a fare rete, fra tutti gli attori del territorio, ed esprimere una posizione ferma, costruttiva, unanime. Abbattere un esemplare pericoloso di orso non deve essere un tabù, ma non può essere l'unica soluzione possibile". Sono queste le posizioni espresse dal presidente del Parco naturale Adamello Brenta, Walter Ferrazza e, dal responsabile della ricerca scientifica e coordinatore tecnico del progetto Life Ursus, Andrea Mustoni, nell'ambito di un incontro svoltosi con i sindaci dei 30 comuni del parco.

"Un lancio dell'agenzia Ansa del 2014, che ho recuperato - ha detto il presidente Ferrazza in apertura dei lavori - riporta una mia richiesta di intervento di cattura riguardante un'orsa pericolosa. Auspicavo che la definizione di un protocollo chiaro per la gestione delle situazioni critiche che un orso potesse creare fosse in grado di salvare uomo e progetto. Sono passati10 anni e oggi più che mai quella speranza è utile e attuale e quanto mai necessaria", ha aggiunto Ferrazza. "Il progetto Life Ursus - ha detto Mustoni - non è stato un fallimento, come oggi qualcuno sostiene, ma un enorme successo, riconosciuto a livello internazionale. Life Ursus è terminato nel 2004 e quello che è accaduto dopo non è sotto il cappello dei progetti 'Life' intesi come strumenti finanziari dell'Unione europea. Dal 2004 le responsabilità gestionali sono passate in capo alla Provincia autonoma di Trento". Mustoni ha poi precisato che il progetto prevedeva anche la possibilità di rimuovere gli esemplari pericolosi di orso. "Per me - ha concluso - rimuoverli vuol dire solo una cosa: abbatterli. Non rinchiuderli in un recinto, una situazione triste a tutti i livelli".