Alarm Phone: 400 migranti in difficoltà al largo di Malta

Secondo l'organizzazione Alarm Phone che si occupa di monitorare le emergenze legate ai migranti in difficoltà nel Mediterraneo, ci sono 400 persone a bordo in una imbarcazione in difficoltà nella zona Sar di competenza di Malta. L'imbarcazione sarebbe partita da Tobruk e secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi da Alarm Phone su Twitter nella serata di domenica ha imbarcato acqua ed è ormai senza carburante, mentre il comandante avrebbe abbandonato la nave.

Continuano senza sosta gli arrivi di migranti sulle coste italiane. Solo nella giornata di ieri sono oltre 1000 le persone sbarcate a Lampedusa.

Trentasei migranti, fra cui 8 donne e un minore, sono stati soccorsi, durante la notte, in area Sar, dalla motovedetta della Guardia costiera. Il barchino di 7 metri sul quale viaggiavano, salpato alle ore 3 di venerdì scorso, è stato lasciato alla deriva, e i migranti, dopo il trasbordo sull'unità di soccorso sono stati sbarcati a Lampedusa. Hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia e Guinea. Ieri, a Lampedusa, ci sono stati 26 sbarchi con un totale di 974 persone. Il giorno prima erano stati 17 gli approdi con 679 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba, c'erano 1.883 ospiti, a fronte di una capienza di poco meno di 400 posti.

In mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, in 244 verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.