Geo Barents salva 440 persone alla deriva nel mare grosso

È stato un intervento reso difficile dalle avverse condizioni meteorologiche, l'operazione di salvataggio della Geo Barents per le quasi 500 persone a bordo di una imbarcazione segnalata da Alarm Phone, individuata in acque internazionali, al largo della Libia, ma nella zona Sar di competenza di Malta.

Ci sono volute più di 11 ore di operazioni delicatissime, ma ora - fa sapere Medici Senza Frontiere - i soccorsi sono terminati e un totale di 440 persone, tra cui 8 donne e 30 bambini, sono ora al sicuro a bordo della Geo Barents e assistite dal team.

Adesso non si esclude che le autorità italiane possano farsi carico del salvataggio offrendo supporto e un porto sicuro alla Geo Barents e al suo carico di esseri umani.

L'imbarcazione in difficoltà era stata segnalata lunedì dall'ong Alarm Phone al largo della Libia, in acque internazionali ma in zona di ricerca e soccorso (Sar) maltese, alle prese con il mare in tempesta. La nave di Msf ha messo in acqua “Mike” e “Orca”, due battelli gonfiabili a chiglia rigida che hanno abbordato il motopesca.