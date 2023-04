Alaska, due elicotteri si scontrano durante un addestramento: muoiono tre militari americani

Sono 3 i militari morti mentre uno è rimasto ferito a causa di una collisione tra due elicotteri durante una missione di addestramento in Alaska. Lo riferisce l'esercito americano.

Si tratta del secondo incidente in Alaska dall'inizio dell'anno che vede coinvolti elicotteri militari. In base alle prime ricostruzioni, gli elicotteri coinvolti sono degli AH-64 Apache che provenivano da Fort Wainwright, mentre l'incidente è avvenuto vicino alla località di Healy (402 chilometri a Nord di Anchorage, la principale città dell'Alaska), dove sono già giunti i primi soccorritori. A febbraio, due soldati erano rimasti feriti dopo che un elicottero Apache si era ribaltato subito dopo il decollo dalla base di Talkeetna. A fine marzo, inoltre, due elicotteri Blackhawk dell'esercito americano si sono schiantati durante un volo di addestramento in Kentucky, uccidendo tutti i nove soldati a bordo.

Negli ultimi anni si sono verificati numerosi altri incidenti di aerei militari statunitensi, tra cui un altro che ha coinvolto un Black Hawk che ha ucciso due guardie nazionali del Tennessee durante un volo di addestramento in Alabama a febbraio.

Quattro Marines statunitensi sono rimasti uccisi durante le esercitazioni Nato in Norvegia l'anno scorso quando il loro velivolo V-22B Osprey è precipitato, forse dopo aver urtato una montagna, secondo gli investigatori. Due piloti della marina statunitense si sono invece salvati dopo che il loro jet T-45C Goshawk si è schiantato durante un'esercitazione in un quartiere residenziale vicino a Fort Worth, in Texas, nel 2021. I piloti si sono espulsi prima che l'aereo precipitasse.